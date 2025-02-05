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Экономист спрогнозировал исход торгового столкновения между США и ЕС

Виталий Колташов отметил, что Евросоюз уже проигрывает в противодействии Штатам.
Гоар Хачатурян 2025-02-05 12:05:00
© Фото: Jens KalaeneZB, Global Look Press © Видео: ТРК «Звезда»

Если произойдет настоящее торговое столкновение между США и ЕС, то, вероятнее всего, случится полная капитуляция Европейского союза. Такое мнение выразил экономист и директор Института нового общества Виталий Колташов в эфире программы «Сегодня утром».

«Я думаю, что это будет в значительной мере спектакль. То есть если дело дойдет до торгового столкновения, то США введет какие-то загородительные пошлины, со стороны Евросоюза будут ответные угрозы, может, даже на некоторое время какие-то пошлины. Дальше - переговоры и полная капитуляция Европейского союза. Как капитулировала Канада, так капитулирует и ЕС», - сказал Колташов.

По словам эксперта, у Евросоюза нет шансов противостоять Белому дому. Все европейское руководство состоит из американской агентуры.

«Прежде чем попасть в Еврокомиссию, люди проходят этапы номенклатурной карьеры, которую спонсируют американские университеты и фонды. В конечном итоге все эти кадры оказываются абсолютно проамериканскими», - заявил экономист.

Виталий Колташов считает, что Евросоюз так или иначе увеличит закупки американских вооружений. Тем более что это обсуждалось в Еврокомиссии в декабре прошлого года как вариант противодействия торговой войне, возможной, как тогда считалось, Соединенными Штатами.

«Трамп, по всей видимости, по этому пункту добьется полной капитуляции. И то, что сейчас считается немыслимым - 5% ВВП стран ЕС на военные нужды, - будет, скорее всего, реализовано или, по крайней мере, поставлено как цель двигаться, закупая в основном американское. И здесь их Трамп тоже заставит», - добавил эксперт.

Напомним, что Белый дом потребовал от ЕС нарастить закупки нефти и газа у США, чтобы компенсировать торговый дефицит Штатов с Евросоюзом. Иначе со стороны американских властей будут введены пошлины на европейские товары, пообещал он.

#сша #ЕС #пошлины #наш эксклюзив
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