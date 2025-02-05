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Временные ограничения введены в работу аэропорта Волгограда

Воздушная гавань временно не принимает и не отправляет авиарейсы.
Ирина Егорова 2025-02-05 22:28:14
© Фото: Кирилл Брага, РИА Новости

Аэропорт Волгограда временно ограничил работу - он не принимает и не отправляет самолеты. Об этом сообщает Росавиация. Коррективы в работы авиагавани введены с 21.38 по московскому времени.

Уточняется, что данные меры приняты для обеспечения безопасности полетов воздушных судов. О причинах не сообщается.

«Экипажи ВС, авиадиспетчеры и службы аэропорта принимают все необходимые меры для обеспечения безопасности полетов – это главный приоритет», - говорится в сообщении ведомства. 

Ранее временные ограничения были введены в аэропортах Владикавказа, Грозного и Махачкалы. 

#Самолет #Волгоград #безопасность #рейс #росавиация #временные ограничения
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