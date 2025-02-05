Временные ограничения введены в работу аэропорта Волгограда

Аэропорт Волгограда временно ограничил работу - он не принимает и не отправляет самолеты. Об этом сообщает Росавиация. Коррективы в работы авиагавани введены с 21.38 по московскому времени.

Уточняется, что данные меры приняты для обеспечения безопасности полетов воздушных судов. О причинах не сообщается.

«Экипажи ВС, авиадиспетчеры и службы аэропорта принимают все необходимые меры для обеспечения безопасности полетов – это главный приоритет», - говорится в сообщении ведомства.

Ранее временные ограничения были введены в аэропортах Владикавказа, Грозного и Махачкалы.