В ЦАХАЛ сообщили об ударе по тоннелю, ведущему из Сирии в Ливан

Авиация Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) ударила по подземному тоннелю, ведущему из Сирии в Ливан. В сообщении ЦАХАЛ говорится, что участники ливанского движения «Хезболла» якобы использовали этот тоннель для контрабанды оружия.

«Некоторое время назад самолет ВВС Израиля нанес точный удар, основанный на разведывательных данных, по подземному тоннелю, ведущему с территории Сирии на территорию Ливана, который использовался "Хезболлах" для контрабанды оружия в районе Бекаа и по которому уже наносились удары в прошлом», - пишет ЦАХАЛ в своем телеграм-канале.

Отмечается, что армия решительно настроена не допустить восстановления и использования тоннеля. Также, согласно сообщению, израильские ВВС ударили по нескольким объектам «Хезболлы» на территории Ливана, включая боеприпасы и ракетные установки.

Ранее Израиль нанес удар по инфраструктуре «Хезболлы» на юге Ливана. Согласно сообщению ЦАХАЛ, это были военные объекты, где находилось оружие.