Израиль ударил по инфраструктуре «Хезболлы» на юге Ливана

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) нанесла новые удары по двум военным объектам «Хезболлы» на юге Ливана, обвинив при этом шиитское движение в нарушении условий перемирия. Об этом израильская армия сообщила в своем Telegram-канале.

Отмечается, что на военных объектах, по которым ударила израильская армия, хранилось оружие «Хезболлы».

«ВВС Израиля нанесли точный удар на территории Ливана по двум военным объектам, на которых хранилось оружие "Хезболлы", что являлось нарушением соглашения о прекращении огня», - говорится в сообщении.

В ЦАХАЛ также подчеркнули, что Израиль продолжает действовать, чтобы устранить любую угрозу своему государству. Кроме того, в израильской армии заявили, что они будут предотвращать попытки «Хезболлы» восстановить свои силы в соответствии с соглашениям о прекращении огня.

Напомним, 27 ноября вступило в силу соглашение о прекращении огня между Израилем и Ливаном. По условиям сделки, ЦАХАЛ должна оставаться на своих позициях, а в течение двух месяцев вывести подразделения. Если бойцы «Хезболлы» нарушат правила соглашения, то Тель-Авив оставляет за собой право на самозащиту.