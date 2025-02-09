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Средства ПВО сбили три беспилотника над Крымом и Черным морем

Вражеские дроны перехватили сегодня вечером.
2025-02-09 21:09:16
© Фото: Екатерина Аверьянова, ТРК «Звезда» Поделиться:

Сегодня вечером российские военнослужащие пресекли попытку киевского режима совершить террористическую атаку. Об этом сообщили в Министерстве обороны РФ.

Дежурные средства противовоздушной обороны сбили три украинских беспилотника. Два вражеских дрона перехватили над Черным морем и один над Крымом.

В ведомстве уточнили, что БПЛА уничтожили с 19:20 по 19:40 по московскому времени.

Напомним, прошлой ночью над российскими регионами сбили 35 беспилотников ВСУ.

Материал подготовили Сергей Лебедев и Николай Баранов.

#Крым #Минобороны России #ВС РФ #бпла #беспилотники #Черное море #дроны
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