На этой неделе в приграничье Курской области усилились боевые действия. Там киевский режим пытался безуспешно контратаковать. Зеленский не скрывает, что захваченные земли ему крайне нужны в качестве аргумента в некоем, как он думает, будущем торге, и поэтому ВСУ дан приказ удерживать что осталось любой ценой.

И цену приходится платить большую. Потери противника в Курской области составили 58 тысяч человек. И они будут только увеличиваться, потому что силы и мотивация несопоставимы.

В «мясорубку» кидают всех, кого удалось поймать на улицах украинских городов, и бывших заключенных. Элиты среди прибывающих резервов уже нет.

Что касается российских подразделений, то на текущей неделе стало известно, что 155-й бригаде морской пехоты Тихоокеанского флота присвоят почетное наименование «Курская». Президент Владимир Путин оценил работу морпехов-дальневосточников коротко и емко: «воюют круто, грамотно, дерзко».

Подробнее о том, как наши бойцы уничтожают украинских боевиков в приграничье, смотрите в сюжете Максима Красоткина для программы «Главное с Ольгой Беловой».