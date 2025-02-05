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Путин согласился присвоить морпехам 155-й бригады наименование в честь Курска

Данную просьбу командования и личного состава морпехов-дальневосточников озвучил Путину временно исполняющий обязанности губернатора Курской области Александр Хинштейн.
Ирина Егорова 2025-02-05 19:51:16
© Фото: Екатерина Аверьянова, ТРК «Звезда» © Видео: ТРК «Звезда»

Владимир Путин согласился присвоить морпехам 155-й бригады почетное наименование в честь Курска.

С данной просьбой к российскому лидеру обратился временно исполняющий обязанности губернатора Курской области Александр Хинштейн. Он передал главе государства просьбу командования и личного состава 155-й бригады морской пехоты Тихоокеанского флота.

«Морпехи дальневосточники воюют круто, грамотно, дерзко. Что касается их просьбы, она будет удовлетворена со словами благодарности за все то, что они делали для Родины», - заявил Путин.  

Также он отметил, что целый ряд подразделений ВС РФ, в том числе, морские пехотинцы Черноморского флота, 810-ая бригада и десантники 106-ой и 76-ой дивизии и другие подразделения, также героически воюют на Курском направлении. 

На встрече Хинштейн проинформировал главу государства о мерах поддержки жителей приграничья и рассказал о программе восстановления пострадавшей инфраструктуры. По его словам, сейчас 112 тысяч человек получили по 150 тысяч рублей за утраченное имущество. 

#Курская область #Владимир Путин #бригада #Александр Хинштейн #просьба #почетное наименование
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