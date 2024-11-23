Bild: в Гамбурге у британского авианосца засекли разведывательный дрон

В минувшую пятницу утром около британского авианосца HMS Queen Elizabeth, пришвартованного в порту Гамбурга, заметили разведывательный беспилотный летательный аппарат. Об этом сообщает Bild.

Отмечается, что отряд бундесвера по борьбе с БПЛА при помощи постановщика помех попытался нейтрализовать дрон. Однако он покинул военную зону безопасности и скрылся.

«Это был разведывательный дрон, который, судя по всему, должен был шпионить за военным кораблем НАТО», - говорится в публикации.

Напомним, недавно сообщалось, что над авиабазой Лэнгли и крупнейшей военно-морской базой Норфолк в США ранее замечали группу неизвестных беспилотников. Дроны появлялись над объектами в течение 17 дней в декабре прошлого года.

Ни один аппарат не удалось перехватить. Полиция пыталась преследовать цели, однако в итоге упустила их. При этом до сих пор неизвестно, кому могли принадлежать дроны.