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Bild: в Гамбурге у британского авианосца засекли разведывательный дрон

Беспилотник попытались нейтрализовать, но ему удалось скрыться.
Сергей Лебедев 2024-11-23 09:03:06
© Фото: IMAGO, www.imago-images.de, Global Look Press

В минувшую пятницу утром около британского авианосца HMS Queen Elizabeth, пришвартованного в порту Гамбурга, заметили разведывательный беспилотный летательный аппарат. Об этом сообщает Bild.

Отмечается, что отряд бундесвера по борьбе с БПЛА при помощи постановщика помех попытался нейтрализовать дрон. Однако он покинул военную зону безопасности и скрылся.

«Это был разведывательный дрон, который, судя по всему, должен был шпионить за военным кораблем НАТО», - говорится в публикации.

Напомним, недавно сообщалось, что над авиабазой Лэнгли и крупнейшей военно-морской базой Норфолк в США ранее замечали группу неизвестных беспилотников. Дроны появлялись над объектами в течение 17 дней в декабре прошлого года.

Ни один аппарат не удалось перехватить. Полиция пыталась преследовать цели, однако в итоге упустила их. При этом до сих пор неизвестно, кому могли принадлежать дроны.

#в стране и мире #бпла #дрон #Германия #Великобритания #Гамбург #ФРГ #queen elizabeth
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