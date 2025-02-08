Жена Олега Стриженова опровергла слухи о «страшных диагнозах» актера

Народный артист СССР Олег Стриженов проходил плановое обследование в больнице. В данный момент он чувствует себя нормально. Об этом заявила супруга актера, комментируя слухи о его экстренной госпитализации якобы из-за ишемического инсульта.

«Ходили провериться, это было планово. Никаких страшных диагнозов нет», - сказал Лионелла Стриженова в беседе с ТАСС.

О том, что Олег Стриженов попал в больницу, накануне сообщил Telegram-канал SHOT. По его данным, артист находился под присмотром медиков около месяца.

В августе прошлого года актеру исполнилось 95 лет. На его счету несколько десятков сыгранных ролей. Известность Олегу Стриженову принесла первая роль в кинокартине «Овод».

Также зрители полюбили артиста благодаря ролям в фильмах «Сорок первый», «Капитанская дочка», «Хождение за три моря» и «Звезда пленительного счастья».