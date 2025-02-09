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Майк Уолтц: бюджет Пентагона объемом свыше $800 млрд неэффективен

По словам советника Трампа по нацбезопасности, подходы США к выделению зарубежной помощи, включая деятельность агентства USAID, «отчаянно нуждаются в реформировании».
Ирина Егорова 2025-02-09 19:25:50
© Фото: DoD, Keystone Press Agency Globallookpress

Бюджет Пентагона, превышающий $800 млрд, неэффективен, а его расходы чрезмерны, заявил советник Трампа по нацбезопасности Майк Уолтц.

«В министерстве обороны с его бюджетом более 800 миллиардов долларов все стоит слишком дорого, занимает слишком много времени и дает слишком мало пользы для солдат», - сказал он в эфире телеканала NBC.

Он назвал это «излишками, растратами и долгами», с которыми надо покончить. Советник подчеркнул, что администрация Трампа считает подходы США к выделению зарубежной помощи, включая деятельность агентства USAID, «отчаянно нуждаются в реформировании». Уолтц считает, что только малая доля средств доходит до нуждающихся.

Администрация Байдена утвердила оборонный бюджет на 2025 год в размере $895,2 млрд. Бюджет согласовали обе палаты конгресса США. Оборонный бюджет США на 2024 финансовый год составлял $886,3 млрд. Это был рекордный объем военных расходов. В этом году размер бюджета выше. Средства предполагается направить на усиление присутствия США в Индо-Тихоокеанском регионе, повышение зарплат военнослужащим, строительство семи новых кораблей и укрепление оборонной промышленности, сообщалось ранее в документе Белого дома.

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