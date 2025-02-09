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Урсула фон дер Ляйен: пришло время ЕС взять оборону в свои руки

Глава ЕК также заявила о растущей неопределенности в отношениях с США.
Сергей Лебедев 2025-02-09 18:21:05
© Фото: Philipp von Ditfurth, dpa, Global Look Press

Европейский союз в условиях растущей неопределенности готов к потенциальным вызовам в отношениях с Соединенными Штатами. Об этом заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен. По ее словам, Вашингтон установил новую повестку дня.

«Европа готова к прочному, но конструктивному диалогу», - подчеркнула она во время пресс-конференции в Литве, посвященной отключению стран Прибалтики от БРЭЛЛ.

Урсула фон дер Ляйен добавила, что ЕС пришло время взять свою безопасность и оборону в собственные руки. Это, отметила глава ЕК, нужно было сделать еще давно.

«НАТО остается основой нашей обороны. Но очевидно, что нам нужна общеевропейская оборона», - сказала она.

Напомним, ранее американский президент Дональд Трамп заявил, что США введут тарифы на товары из ЕС. После этого венгерский министр иностранных дел Петер Сийярто обрушился с резкой критикой на Урсулу фон дер Ляйен.

Политик назвал позорной деятельность Еврокомиссии. По его словам, некомпетентность и неудачи этого органа привели к тому, что теперь Штаты могу легко ввести тарифы против Евросоюза.

Петер Сийярто уверен, что ЕС за последние годы стал менее конкурентоспособным.

#в стране и мире #сша #ЕС #Оборона #Венгрия #министр
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