Сийярто: Евросоюз стоит перед вызовами из-за позорной деятельности ЕК

Все страны Евросоюза признают тот факт, что ЕС стало менее конкурентоспособным в последние годы и сегодня стоит перед серьезными экономическими вызовами. Об этом заявил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто, передает телеканал М1.

Он назвал деятельность Еврокомиссии, которой руководила Урсула фон дер Ляйен, позорной.

«Неудачи и некомпетентность Еврокомиссии за последние пять лет привели к тому, что сегодня в США легко ввести тарифы против Евросоюза», - отметил Сийярто.

Министры внешней торговли стран ЕС на встрече в Варшаве 4 февраля признали, что Евросоюз «с точки зрения экономики стоит перед вызовами элементарной силы».

«Евросоюз встречает новую мировую экономическую эру с худшей позицией среди крупнейших игроков мировой экономики, привела позорная деятельность председателя Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен за последние пять лет», - заявил венгерский политик.

Сийярто считает, что ЕС сможет выйти из кризиса, если государства-члены обретут большую экономическую свободу.

Ранее глава венгерского МИД заявил, что Урсула фон дер Ляйен на посту будучи главой Еврокомиссии, показала «очень плохую работу». Из-за ее решений страны Европы стали менее сплоченными и менее миролюбивыми, считает политик.