В Италии женщина споткнулась в музее и порвала картину XVI века

В субботу посетительница музея Санта-Джулия в итальянском городе Брешия случайно повредила картину XVI века. Во время осмотра экспозиции женщина споткнулась и рукой порвала работу художника Моретто «Стендардо деи Дисциплини». Об этом пишет Радио Sputnik со ссылкой на местную газету Giornale di Brescia.

«Женщина споткнулась, упала и положила руку на холст», - цитирует издания слова директора Фонда музеев Брешии.

По словам журналистов, картина была порвана в правом нижнем углу. Полотно подлежит восстановлению.

Отмечается, что ущерб составил несколько тысяч евро. Он будет покрыт за счет страховки.

Напомним, в прошлом году в Лионском музее экоактивисты облили супом картину импрессиониста Клода Моне «Весна». Таким образом они хотели «предупредить о надвигающемся климатическом и социальном кризисе».