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Экоактивисты облили супом картину Моне «Весна» в музее в Лионе

Таким образом очередные экоактивисты хотели «предупредить о надвигающемся климатическом и социальном кризисе».
Ирина Егорова 2024-02-10 22:28:01
© Фото: riposte_alim, Х © Видео: riposte_alim, Х

В Лионском музее была атакована картина импрессиониста Клода Моне «Весна» - экоактивисты облили ее супом.

Две девушки в белых футболках с названием организации обдали содержимым термосов картину 1882 года, после чего повернулись к ней спиной, подняли руки и произнесли лозунг.

«Эта весна останется у нас единственной, если мы не отреагируем. Что будут писать наши будущие художники?», - продекламировали они.

Данным шагом движение хотело «предупредить о надвигающемся климатическом и социальном кризисе», сказано в сообщении организации в X

Девушки немедленно были задержаны полицией, за подобные действия им может грозить до 7 лет лишения свободы и штраф 100 000 евро, передает издание. Шедевр был защищен стеклом, его в ближайшие дни проверит эксперт. Зал импрессионистов в музее после «акции» закрыли.

На картине Моне изображена долина Сены, видимая со склонов холмов, возвышающихся над Ветеем, в Валь д'Уаз. Художник восстановил не только место, но и «эффект весны», а именно ее быстротечность.

Экоактивисты этой же организации ранее облили супом Легендарную «Мону Лизу»  в Лувре. Таким образом очередные экоактивисты пытаются привлечь к себе внимание. Они оправдывают свои действия тем, что хотят продвигать право на здоровое и устойчивое питание. «Мона Лиза» не пострадала, так как защищена бронестеклом.

#музей #Лион #картина #Весна #экоактивисты #Клод Моне
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