Синоптик: вторая половина февраля будет зимней и со снегом

Во второй половине февраля в Москве ожидаются приличные снегопады, может выпасть еще 2-5 сантиметров снега, но сугробов не будет. Об этом «Звезде» рассказала главный специалист Метеобюро Москвы Татьяна Позднякова.

«Этого количества не будет достаточно для того, чтобы начать сезон лыжный. А то, что касается катков, у нас и сейчас отрицательная температура», - отметила метеоролог.

По ее словам, во второй половине февраля температура воздуха будет где-то меньше -10 градусов, естественные водоемы окажутся под хорошим слоем льда, поэтому на них можно будет кататься на коньках.

Подо льдом даже окажутся некоторые районы Москвы-реки, считает эксперт.

«Так что у нас вторая половина февраля будет вполне зимней и со снегом. Но, сказать, что будут сугробы - сложно», - добавила Позднякова.

Ранее синоптик Позднякова говорила, что февральская погода в Москве будет соответствовать мартовской. А март москвичам пообещали аномально теплый. По ее данным, метеорологическая весна придет в столицу в середине марта.