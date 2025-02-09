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Синоптик: вторая половина февраля будет зимней и со снегом

По прогнозам синоптиков, выпадет еще 2-5 см снега во второй половине месяца. Температура воздуха будет где-то меньше -10 градусов.
Ирина Егорова 2025-02-09 16:48:10
© Фото: Екатерина Аверьянова, ТРК «Звезда» © Видео: ТРК «Звезда»

Во второй половине февраля в Москве ожидаются приличные снегопады, может выпасть еще 2-5 сантиметров снега, но сугробов не будет. Об этом «Звезде» рассказала главный специалист Метеобюро Москвы Татьяна Позднякова.

«Этого количества не будет достаточно для того, чтобы начать сезон лыжный. А то, что касается катков, у нас и сейчас отрицательная температура», - отметила метеоролог.

По ее словам, во второй половине февраля температура воздуха будет где-то меньше -10 градусов, естественные водоемы окажутся под хорошим слоем льда, поэтому на них можно будет кататься на коньках.

Подо льдом даже окажутся некоторые районы Москвы-реки, считает эксперт. 

«Так что у нас вторая половина февраля будет вполне зимней и со снегом. Но, сказать, что будут сугробы - сложно», - добавила Позднякова.

Ранее синоптик Позднякова говорила, что февральская погода в Москве будет соответствовать мартовской. А март москвичам пообещали аномально теплый. По ее данным, метеорологическая весна придет в столицу в середине марта.

#Каток #Лыжи #Погода #зима #наш эксклюзив #метеоролог #холод #Сугробы #февраль
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