Москвичам пообещали аномально теплый март в этом году

Метеорологическая весна в Москву будет приходить несколько раз в этом году и окончательно установится в середине марта, сообщила главный специалист Метеобюро Москвы Татьяна Позднякова.

Более того сейчас погода в столице характеризуется как весенняя с метеорологической точки зрения, добавила специалист и спрогнозировала среднюю температуру выше нуля в последние дни января.

«Можно сказать, что она (метеорологическая весна - прим.ред.) будет приходить несколько раз в предстоящем: в январе, может быть, в феврале и окончательно - в середине марта», - рассказала Позднякова в беседе с агентством РИА Новости.

По ее словам, март также будет с положительной аномалией.

Напомним, накануне специалист в разговоре со «Звездой» также спрогнозировала снежное и дождливое начало февраля, погода на улице будет соответствовать марту. Однако к середину месяца уже последует волна холода, но он сменится теплом, успокоила Позднякова.