МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Мобильное приложение Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Маск уличил Минфин США в одобрении платежей террористам

Возглавляемое Маском ведомство по DOGE обнаружило, что Минфин США одобрял перечисление платежей мошенническим организациям и террористическим группировкам.
Дарина Криц 2025-02-02 05:42:39
© Фото: Chip Somodevilla - Pool via CNP Keystone Press Agency Globallookpress

Американский бизнесмен и миллиардер Илон Маск сообщил об имевшейся у министерства финансов США инструкции одобрять платежи, даже если ведомство понимало, что получателями были мошенники и террористы.

Новый президент США Дональд Трамп назначил Илона Маска главой ведомства DOGE (Department of Government Efficiency). Местные СМИ писали, что, несмотря на название, DOGE не станет полноценным министерством федерального правительства, поскольку, чтобы его создать, нужно одобрение Конгресса США.

«Команда DOGE среди прочего обнаружила, что отвечающим за утверждение платежей официальным лицам в министерстве финансов США была дана инструкция всегда одобрять платежи, даже в том случае, если они были адресованы известным мошенническим и террористическим группировкам», - заявил Маск в своей социальной сети Х.

Бизнесмен отметил, что финансовое ведомство страны «за всю свою карьеру» никогда не отклоняли платежи.

Немногим ранее. 28 января, на должность главы Минфина США одобрили кандидатуру Скотта Бессента, он набрал 60 из 100 голосов сенаторов.

#в стране и мире #проверка #илон маск #террористы #Мошенники #минфин сша #транзакции
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
Военная приемка
1
СВО. Инженерные войска
2
Военная приемка во Вьетнаме
3
Народный ОПК
4
Ту-160М. Стратегический. Сверхзвуковой
5
МиГ. 85 лет в строю
6
Военная приемка в Китае
7
Парашютисты - испытатели. Рекорд 10120
8
Связь в зоне СВО. Продолжение
9
РХБЗ в зоне СВО
10
Казанское. Высшее. Танковое
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Партнерам Всероссийский вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 