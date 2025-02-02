Маск уличил Минфин США в одобрении платежей террористам

Американский бизнесмен и миллиардер Илон Маск сообщил об имевшейся у министерства финансов США инструкции одобрять платежи, даже если ведомство понимало, что получателями были мошенники и террористы.

Новый президент США Дональд Трамп назначил Илона Маска главой ведомства DOGE (Department of Government Efficiency). Местные СМИ писали, что, несмотря на название, DOGE не станет полноценным министерством федерального правительства, поскольку, чтобы его создать, нужно одобрение Конгресса США.

«Команда DOGE среди прочего обнаружила, что отвечающим за утверждение платежей официальным лицам в министерстве финансов США была дана инструкция всегда одобрять платежи, даже в том случае, если они были адресованы известным мошенническим и террористическим группировкам», - заявил Маск в своей социальной сети Х.

Бизнесмен отметил, что финансовое ведомство страны «за всю свою карьеру» никогда не отклоняли платежи.

Немногим ранее. 28 января, на должность главы Минфина США одобрили кандидатуру Скотта Бессента, он набрал 60 из 100 голосов сенаторов.