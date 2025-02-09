Киевский режим потерял более 320 националистов за сутки на Курском направлении, говорится в сегодняшней сводке Министерства обороны России. Всего с начала боев на этом направлении потери врага составили около 60 тысяч человек.

Отмечается, что в плане техники ВСУ за сутки лишились пяти танков и пяти БМП, в том числе одной американской машины «Bradley». Также противник потерял три бронетранспортера, 16 боевых машин, два миномета. Помимо этого среди потерь в сводке упомянуты пункт управления беспилотниками и два склада боеприпасов.

Операция по ликвидации формирований украинских националистов продолжается, добавили в оборонном ведомстве.

Накануне Минобороны также отмечало, что российская армия среди прочего уничтожила за сутки сразу три пункта управления БПЛА и две РСЗО.

Материал подготовили Елизавета Кондрикова и Николай Баранов.