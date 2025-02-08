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Потери ВСУ на Курском направлении за сутки превысили 320 боевиков

ВС РФ поражены три вражеских пункта управления беспилотниками.
2025-02-08 15:12:11
© Фото: Екатерина Аверьянова, ТРК «Звезда»

За минувшие сутки киевский режим на Курском направлении потерял более 320 военнослужащих. Об этом сегодня сообщили в Министерстве обороны Российской Федерации.

Также ВС РФ вывели из строя два танка, четыре БТР, три БМП, 13 бронемашин, 11 автомобилей и инженерную машину разграждения. Поражены три пункта управления БПЛА.

Кроме того, уничтожены две реактивные системы залпового огня, пять минометов и шесть артиллерийских орудий.

Ранее стало известно, что ВС РФ поразили объекты газонефтяной отрасли на Украине.

Материал подготовили Сергей Лебедев и Николай Баранов.

#Минобороны России #Курская область #МО РФ #уничтожение #приграничье #СВО
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