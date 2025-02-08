За минувшие сутки киевский режим на Курском направлении потерял более 320 военнослужащих. Об этом сегодня сообщили в Министерстве обороны Российской Федерации.

Также ВС РФ вывели из строя два танка, четыре БТР, три БМП, 13 бронемашин, 11 автомобилей и инженерную машину разграждения. Поражены три пункта управления БПЛА.

Кроме того, уничтожены две реактивные системы залпового огня, пять минометов и шесть артиллерийских орудий.

Ранее стало известно, что ВС РФ поразили объекты газонефтяной отрасли на Украине.

Материал подготовили Сергей Лебедев и Николай Баранов.