Эксперт оценил запасы газа в Европе до конца отопительного сезона

Впервые с 2023 года цена газа в Европе превысила 600 долларов за 1 000 кубометров. Холодная зима истощила запасы в хранилищах, а восстанавливать их придется уже по новой более высокой стоимости.

По словам заместителя генерального директора по газовым проблемам Фонда национальной энергетической безопасности Алексея Гривача, регион обладает половиной запасов газа в хранилищах.

«По данным на 4 февраля, там еще где-то 51% запасов в хранилищах, этого хватит, грубо говоря, если исходить из текущих уровней отбора, примерно на 75 дней - до конца отопительного сезона. Естественно, это средняя температура по больнице. Допустим, у Франции газа ПХГ примерно на 40 дней текущего отбора, у той же Италии или Австрии существенно больше - на 100-120 дней, то есть на несколько месяцев», - прокомментировал «Звезде» Гривач.

Подросли цены не только на рынке - потребители массово жалуются на увеличение сумм в коммунальных квитанциях. Так, итальянцы платят за газ до 300 евро в месяц. При том, что средняя заработная плата не превышает полутора тысяч.

«Тут у нас водонагреватель, и проблема все та же - цены невероятно выросли. Батареи мы не открываем больше чем на два оборота, потому что они потребляют очень много... У нас дома не бывает больше 18 градусов», - рассказала жительница Италии.

Цены на газ в Европе продолжат расти и дальше, прогнозируют экономисты. Ряд стран уже переходит на уголь, пытаясь компенсировать более дорогое топливо более дешевым. Но и он на фоне спроса подорожал уже в четыре раза.

Напомним, ранее в Евросоюзе признавали, что заплатили высокую цену за отказ от газа и нефти из России. Так, импорт газа из нашей страны сократился примерно на 75%, отметила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.