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Энергосистема Калининградской области перешла на автономный режим

За несколько дней до анонсированного выхода стран Прибалтики из БРЭЛЛ жители Эстонии начали активно скупать генераторы.
Ян Брацкий 2025-02-08 08:19:19
© Фото: Svetlana Vozmilova, Global Look Press

Энергосистема Калининградской области перешла на автономный режим работы после выхода Латвии, Литвы и Эстонии из БРЭЛЛ - единого энергетического кольца с Россией и Белоруссией. Об этом сообщает пресс-служба Минэнерго РФ.

«Энергетическая система Калининградской области была заблаговременно подготовлена к автономной работе. Сегодня суммарная мощность калининградских электростанций составляет 1,88 ГВт, что более чем в два раза превышает пиковое энергопотребление региона», - говорится в сообщении ведомства.

Этих мощностей в любых обстоятельствах хватит для обеспечения населения региона электроэнергией, добавили в Министерстве.

Еще пять лет назад в Калининградской области было завершено строительство четырех новых объектов генерации. Это Маяковская, Талаховская, Прегольская и Приморская ТЭС. Также была проведена масштабная реконструкция электросетей.

Что касается населения прибалтийских стран, то по данным телеканала ERR, жители Эстонии начали активно скупать генераторы. За последние дни объемы закупок выросли в десятки раз.

#Калининградская область #прибалтика #ЛЭП #Энергетика #минэнерго рф #брэлл
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