Калининградская энергосистема перейдет на автономный режим работы

В предстоящую субботу, 8 февраля, энергетический комплекс Калининградской области переведут на автономный режим работы. Это сделают из-за отключения прибалтийских стран от единой с Россией и Белоруссией энергосистемы, известной как БРЭЛЛ.

В региональном правительстве заверили, что энергосистема области готова к изменениям. Ее автономность обеспечат четыре ТЭС и Калининградская ТЭЦ-2

Напомним, 8 февраля Эстония, Латвия и Литва планируют отключиться от БРЭЛЛ. После этого они присоединятся к европейской электроэнергетической сети. Синхронизация намечена на 9 февраля.

В разговоре со «Звездой» политолог Александр Асафонов предположил, что «переподключение» приведет к увеличению стоимости электроэнергии в странах Прибалтики. Финансовое бремя, скорее всего, ляжет на плечи обычных людей.