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Генконсул Захаров: в США растет интерес к поездкам в Россию

В 2024 году в генконсульстве России в США были востребованы практически все консульские действия.
Ян Брацкий 2025-02-08 07:00:14
© Фото: Paul Christian Gordon ZUMAPRESS.com Globallook Press

Среди граждан США растет интерес к поездкам в Россию. Об этом сообщил генконсул нашей страны в Штатах Александр Захаров. С его слов, в последнее время отмечается увеличение количества выдаваемых виз.

«Отмечаем также некоторое увеличение выдаваемых виз, что свидетельствует о росте интереса к поездкам в Российскую Федерацию», - сказал Захаров в беседе с РИА Новости.

В минувшем году были востребованы практически все консульские действия, уточнил Захаров, начиная с оформления паспортов и подтверждения гражданства, до выдачи справок о нахождении в живых и нотариальных услуг.

Контакты между двумя странами активизировались по линии отдельных ведомств, сообщил ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Диалог, который существовал и до этого, в последнее время интенсифицировался, добавил представитель Кремля.

#Россия #сша #визы #генконсульство #Захаров
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