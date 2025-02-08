Генконсул Захаров: в США растет интерес к поездкам в Россию

Среди граждан США растет интерес к поездкам в Россию. Об этом сообщил генконсул нашей страны в Штатах Александр Захаров. С его слов, в последнее время отмечается увеличение количества выдаваемых виз.

«Отмечаем также некоторое увеличение выдаваемых виз, что свидетельствует о росте интереса к поездкам в Российскую Федерацию», - сказал Захаров в беседе с РИА Новости.

В минувшем году были востребованы практически все консульские действия, уточнил Захаров, начиная с оформления паспортов и подтверждения гражданства, до выдачи справок о нахождении в живых и нотариальных услуг.

Контакты между двумя странами активизировались по линии отдельных ведомств, сообщил ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Диалог, который существовал и до этого, в последнее время интенсифицировался, добавил представитель Кремля.