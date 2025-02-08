Al Jazeera: более 12 тысяч тел находятся под руинами зданий в Газе

Более 12 тысяч тел остаются под завалами зданий в секторе Газа. Об этом сообщает телеканал Al Jazeera со ссылкой на пресс-службу правительства Газы.

По данным источника, на который ссылается телеканал, Израиль заблокировал доступ тяжелой техники, пригодной для разбора завалов. Из-за этого тела погибших не могут передать их родственникам.

День назад, 7 февраля, армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) ударила по военным объектам «Хезболлы», где хранилось оружие, на юге Ливана.

В ЦАХАЛ обвинили «Хезболлу» в нарушении правил перемирия, а также подчеркнули, что Израиль будет предотвращать любые попытки шиитского движения восстановить свои силы в соответствии с соглашениям о прекращении огня.