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Захарова прокомментировала планы Зеленского отправить 18-летних в ВСУ

Дипломат отметила, что главарь киевского режима заявил о «выгодных» контрактах для молодых людей во время беседы о редкоземельных металлах.
Виктория Бокий 2025-02-08 02:39:45
© Фото: Sergey Petrov, news.ru, Globallookpress

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала планы Зеленского заманивать 18-летних украинцев «спецконтрактами» в ВСУ. Свое мнение насчет этой новости дипломат опубликовала в Telegram-канале.

Представитель российского внешнеполитического ведомства иронично написала, что такое решение является частью сделки по редкоземельному металлу – цинку, ведь главарь киевского режима заявил о «выгодных» контрактах для молодых людей, обсуждая как раз металлы.

«Зеленский объявил о подготовке специальных контрактов на военную службу для граждан в возрасте от 18 до 24 лет в целях восполнения потерь в рядах ВСУ. Часть сделки по редкоземельному металлу — цинку», - говорится в сообщении Захаровой.

Ранее Мария Захарова иронично прокомментировала и слова главы МИД Британии Дэвида Лэмми о «тысячелетнем» партнерстве Лондона и Киева. Сказав, что они «еще на бронтозавра вместе охотились».

#Зеленский #Мария Захарова #ВСУ #МИД РФ #контракты
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