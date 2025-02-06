Захарова высмеяла слова главы МИД Британии о партнерстве с Киевом

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова высмеяла слова главы МИД Британии Дэвида Лэмми о «тысячелетнем» партнерстве Лондона и Киева.

«А чего так мало-то? Ещё на бронтозавра вместе охотились», - сказала Захарова в своем Telegram-канале.

Также представитель российского внешнеполитического ведомства с иронией написала, что партнерство Британии и Украины уходит корнями в подножье египетских пирамид

«”Британско-украинское партнерство насчитывает тысячи лет”… и уходит корнями в подножья египетских пирамид?», - уточнила дипломат.

Ранее сообщалось, что Дэвид Лэмми прибыл на Украину с рабочим визитом в среду, где встретился с главой МИД Украины Андреем Сибигой.