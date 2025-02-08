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Захарова: США придется объясняться, если они разместят оружие в космосе

Дипломат отметила, что Россия следит за позицией Соединенных Штатов по этому вопросу.
Сергей Лебедев 2025-02-08 22:53:30
© Фото: Shatokhina Natalia, news.ru, Global Look Press

Соединенным Штатам придется объясняться в случае размещения вооружения в космосе. Об этом заявила официальный представитель Министерства иностранных дел Российской Федерации Мария Захарова. По ее словам, Москва будет сделать за позицией Вашингтона

«Если в эту сторону пойдет вся история, тогда, наверное, им тоже нужно будет как-то объясниться», - сказала дипломат в интервью РИА Новости.

Еще совсем недавно, подчеркнула Мария Захарова, в США заявляли, что не стоит наращивать вооружение и его потенциал в космосе.

Напомним, в мае прошлого года Совет Безопасности Организации Объединенных Наций отклонил российский проект резолюции о предотвращении гонки вооружений в космосе. Из 15 членов СБ ООН за принятие документа проголосовали семь государств, среди которых РФ и Китай. Семь стран выступили против, а Швейцария воздержалась от голосования.

Проект резолюции был нацелен на подтверждение обязательств не использовать космос для размещения любого оружия. Документ также призывал к недопущению применения силы в космосе и с Земли в отношении объектов в космическом пространстве.

По словам постоянного представителя РФ при ООН Василия Небензи, западные страны, проголосовавшие против проекта резолюции, показали свое истинное лицо.

#Москва #Россия #в стране и мире #космос #сша #Мария Захарова #МИД РФ #Вашингтон
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