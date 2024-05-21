Небензя назвал Запад саморазоблачившимся после голосования по резолюции РФ

Проголосовавшие против проекта резолюции о предотвращении гонки вооружений в космосе, представленного Россией в Совете Безопасности ООН, западные страны показали свое истинное лицо. С таким заявлением выступил Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя.

«Они окончательно сбросили с себя маски, саморазоблачились и предстали перед нами теми, кем они являются на самом деле», - цитирует его слова RT.

Тот факт, что члены СБ ООН, так называемые страны Запада, не дали органу всемирной организации принять взвешенное и востребованное решение, вызывает сожаление, добавил Небензя. Это решение, продолжил дипломат, касалось сохранения космоса только для мирного использования.

Объясняя поступок этих членов Совбеза, Небензя отметил, что они хотят сохранить возможность размещать в космическом пространстве любые вооружения. Обратившись к ним, постпред России заявил, что они стремятся «оставить себе свободу рук для использования космоса в военных целях».

Вечером 20 мая стало известно, что из 15 членов СБ ООН «За» резолюцию проголосовали семь государств, из них Россия и Китай. Другие семь стран выступили против, Швейцария воздержалась от голосования.