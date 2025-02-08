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Собянин: пять человек госпитализированы после пожара на Электрозаводе

На данный момент открытое горение ликвидировано. Пожар локализован на площади 300 квадратных метров.
Ирина Егорова 2025-02-08 21:38:53
© Фото: ТРК «Звезда»

Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что в результате пожара в здании Электрозавода на востоке столицы госпитализированы пять человек, их жизни ничего не угрожает. При этом все находившееся внутри люди эвакуированы, уточнил он.

«На данный момент открытое горение ликвидировано, пожар локализован. Силами МЧС принимаются все меры по ликвидации пожара в здании Электрозавода», - написал градоначальник в своем Telegram-канале.

Напомним, что пожар в здании бывшего Электрозавода, по адресу Электрозаводская, д.21, начался около 18.00. В помещениях административной пятиэтажки находится много студий, мастерских, организаций по проведению квестов. По информации очевидцев, огонь стал распространяться быстро, некоторым удалось самостоятельно эвакуироваться до приезда оперативных служб - люди ломали двери, выбивали стекла.

Позже к месту ЧП прибыли более 60 пожарных и 16 единиц техники со спасустройствами и подъемниками. Всего сотрудники МЧС спасли 80 человек, еще 120 эвакуировались. Пожару был присвоен четвертый ранг сложности из пяти - огонь распространился на площади в 800 квадратных метров.

По факту пожара возбудили уголовное дело по статье об оказании услуг, не отвечающих безопасности. Возможной причиной возникновения пожара могло стать короткое замыкание или перегруз сети.

#Москва #пожар #МЧС РФ #Сергей Собянин #Тушение #электрозавод
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