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РФ не заплатит взнос в Европейскую экономическую комиссию ООН за 2024 год

Россия также не платила взносы за 2023 и 2022 годы.
Сергей Лебедев 2025-02-08 20:53:32
© Фото: Екатерина Аверьянова, ТРК «Звезда»

Россия не будет платить взнос в Европейскую экономическую комиссию ООН за прошлый год. Соответствующее распоряжение в минувшую пятницу, 7 февраля, подписал председатель правительства РФ Михаил Мишустин.

В документе указано, что с таким предложением выступило Министерство иностранных дел России. Теперь ему поручено проинформировать ЕЭК ООН о принятом решении.

Напомним, Россия также не платила взносы за 2023 и 2022 годы.

В МИД РФ утверждали, что этот шаг носит вынужденный характер. По словам дипломатов, США и страны ЕС оказывают деструктивное влияние на комиссию. Так, например, они «продавливали» нелегитимные решения в отношении России.

Во ведомстве отметили, что наша страна начнет платить взносы после восстановления уважительного и конструктивного межгосударственного диалога на площадке ЕЭК.

#в стране и мире #ООН #Европа #МИД РФ #михаил мишустин #ЕЭК #правительство #Взносы
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