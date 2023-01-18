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Мишустин принял предложение МИД РФ не платить взнос в Европейскую экономическую комиссию ООН

Игнат Далакян
19:42 18.01.2023
Мишустин также распорядился МИД РФ проинформировать секретариат Европейской экономической комиссии ООН о принятом решении.
Мишустин принял предложение МИД РФ не платить взнос в Европейскую экономическую комиссию ООН
© Фото: Russian State Duma Press Service via Globallookpress.com
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Премьер-министр Российской Федерации Михаил Мишустин распорядился принять предложение Министерства иностранных дел России не платить взнос за 2022 год в Европейскую экономическую комиссию Организации Объединенных Наций. Соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

«Принять предложение МИДа России, согласованное с Минфином России, не выплачивать взнос в Европейскую экономическую комиссию ООН за 20022 год», - говорится в документе.

Российский премьер также дал распоряжение внешнеполитическому ведомству России проинформировать секретариат Европейской экономической комиссии ООН о принятом решении.

Ранее глава российского правительства распорядился направить в войска все недостающие материально-технические средства не позднее февраля. Михаил Мишустин попросил участников заседания Координационного совета при правительстве по обеспечению Вооруженных сил Российской Федерации лично контролировать исполнительскую дисциплину на всех уровнях производственной кооперации.

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