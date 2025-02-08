Опубликован момент эвакуации людей из горящего здания Электрозавода

В Москве сейчас продолжается тушение крупного пожара в здании Электрозавода. По последним данным столичного МЧС, спасены около 80 человек и эвакуированы 120.

Недавно в Интернете появились кадры, как люди пытались выбраться на улицу. На видео видно, что едкий и густой дым от пожара заполонил коридоры строения.

Напомним, в данный момент на месте происшествия работают экстренные службы. Сотрудники МЧС задействовали спасустройства и подъемные механизмы.

Что стало причиной возгорания, пока неизвестно.