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Из горящего здания Электрозавода спасли 40 человек

В здании еще могут находиться люди. Возгоранию присвоен четвертый ранг сложности.
Ирина Егорова 2025-02-08 18:33:54
© Фото: ТРК «Звезда»

Пожарные спасли из горящего здания на Электрозаводской улице 40 человек, сообщает МЧС Москвы. Внутри еще могут находиться люди - по кадрам из Сети видно, как люди разбивают окна, пытаясь спастись от огня возле пожарной лестницы.

Тушение пожара продолжается, на месте происшествия работает более 60 пожарных и 16 единиц техники, в том числе подъемники, сообщили в МЧС России. Возгоранию присвоен четвертый ранг сложности из пяти. 

Прокуратура поставила на контроль установление причин пожара.

Из-за возгорания в здании движение по улице Электрозаводская затруднено, передает Дептранс. 

#Москва #пожар #МЧС РФ #спасение #электрозавод
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