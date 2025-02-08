Из горящего здания Электрозавода спасли 40 человек

Пожарные спасли из горящего здания на Электрозаводской улице 40 человек, сообщает МЧС Москвы. Внутри еще могут находиться люди - по кадрам из Сети видно, как люди разбивают окна, пытаясь спастись от огня возле пожарной лестницы.

Тушение пожара продолжается, на месте происшествия работает более 60 пожарных и 16 единиц техники, в том числе подъемники, сообщили в МЧС России. Возгоранию присвоен четвертый ранг сложности из пяти.

Прокуратура поставила на контроль установление причин пожара.

Из-за возгорания в здании движение по улице Электрозаводская затруднено, передает Дептранс.