Владелец помещения на Электрозаводе назвал возможную причину пожара

Пожар начался в мастерской на втором этаже, предварительно, из-за короткого замыкания, сообщил владелец соседнего помещения в здании Электрозавода на востоке Москвы. По его данным, огонь начал разгораться примерно в 17:40 и распространялся очень быстро.

«У меня там мастерская. Мы побежали за огнетушителями, но через три минуты туда подойти было нельзя, потушить не удалось», - прокомментировал Михаил.

Пожарные продолжают тушение возгорания, огонь охватил площадь до 300 «квадратов». На месте происшествия работают более 60 пожарных и 16 единиц техники, в том числе подъемники.

По последним данным столичного МЧС, спасены около 80 человек и эвакуированы 120.

Короткое замыкание электропроводки или перегруз сети - одни из возможных причин пожара в здании Электрозавода на востоке Москвы. СК начал проверку по факту случившегося.