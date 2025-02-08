МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Мобильное приложение Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Владелец помещения на Электрозаводе назвал возможную причину пожара

Короткое замыкание электропроводки или перегруз сети могли стать причиной возгорания, с которым пожарным пока не удалось справиться.
Ирина Егорова 2025-02-08 19:36:31
© Фото: ТРК «Звезда» © Видео: ТРК «Звезда»

Пожар начался в мастерской на втором этаже, предварительно, из-за короткого замыкания, сообщил владелец соседнего помещения в здании Электрозавода на востоке Москвы. По его данным, огонь начал разгораться примерно в 17:40 и распространялся очень быстро.

«У меня там мастерская. Мы побежали за огнетушителями, но через три минуты туда подойти было нельзя, потушить не удалось», - прокомментировал Михаил.

Пожарные продолжают тушение возгорания, огонь охватил площадь до 300 «квадратов». На месте происшествия работают более 60 пожарных и 16 единиц техники, в том числе подъемники.

По последним данным столичного МЧС, спасены около 80 человек и эвакуированы 120.

Короткое замыкание электропроводки или перегруз сети - одни из возможных причин пожара в здании Электрозавода на востоке Москвы. СК начал проверку по факту случившегося.

#Москва #пожар #МЧС РФ #причина #наш эксклюзив #замыкание #проводка #электрозавод
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
Военная приемка
1
«Иван Папанин». Первый боевой ледокол
2
СВО. Инженерные войска
3
Военная приемка во Вьетнаме
4
Народный ОПК
5
Ту-160М. Стратегический. Сверхзвуковой
6
МиГ. 85 лет в строю
7
Военная приемка в Китае
8
Парашютисты - испытатели. Рекорд 10120
9
Связь в зоне СВО. Продолжение
10
РХБЗ в зоне СВО
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Партнерам Всероссийский вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 