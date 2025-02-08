Жильцы дома в Макеевке рассказали, что ребенка чудом не ранило осколками

Жильцы пострадавшего от удара ВСУ дома в Макеевке рассказали корреспонденту «Звезды» о моменте атаки. Во время произошедшего семимесячный малыш находился на кухне у окна, осколки обрушились в его сторону.

«Мы были дома. Маленький ребенок был на кухне в этот момент, как его не задело стеклами, вообще чудом. Осколков много было. Я стояла возле окна, мама была в ванной», - рассказали местные жительницы.

С их слов, звуки атак были слышны с самого утра.

«За счет того, что окна были закрыты, то было не так страшно. По привычке, не придавали значения, как говорится», - добавили они.

Сквозь дым и панику семья собрала документы и спустилась вниз. Сейчас, как и многие, ждут, когда закончится осмотр дома. Полиция помогает выносить документы и вещи первой необходимости.

Как только завершится осмотр квартир, жителей пригласят для обсуждения, на встрече примут решение по дальнейшим действиям, отметил мэр Макеевки.

По информации главы ДНР Дениса Пушилина, погибла молодая девушка, еще 10 человек пострадали, включая ребенка. Повреждения получила автостанция, продуктовые магазины, остекление и фасады домов.