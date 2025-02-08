МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Мобильное приложение Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Су-35С прикрыли штурмовиков и вертолеты в Курской области

Также с помощью комплекса авиационного вооружения самолет выполнил обнаружение объектов ПВО противника.
2025-02-08 16:28:17
© Фото: Минобороны России © Видео: Минобороны России

Многоцелевые сверхманевренные истребители Су-35С Воздушно-космических сил России выполнили воздушное прикрытие экипажей ВКС в приграничных районах Курской области.

Под прикрытием Су-35С действовали самолетов штурмовой авиации, а также вертолеты армейской авиации, которые наносили удары по бронетехнике и личному составу ВСУ.

Кадрами боевой работы поделилось Минобороны России.

«Также с помощью комплекса авиационного вооружения самолет выполнил обнаружение объектов ПВО противника», - добавили в оборонном ведомстве.

В зоне спецоперации летчики ВКС России выполняют разнообразные задачи. Помимо уничтожения врага, это сопровождение колонн, доставка грузов и десанта.

Ранее сообщалось, что в Курской области вертолет Ми-28НМ нанес ракетный удар по бронетехнике украинских боевиков и личному составу ВСУ. Все вражеские цели были уничтожены.

Материал подготовили Ирина Егорова и Николай Баранов. 

 

#вертолеты #Минобороны РФ #Курская область #ВСУ #су-35с #авивация
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
Военная приемка
1
«Иван Папанин». Первый боевой ледокол
2
СВО. Инженерные войска
3
Военная приемка во Вьетнаме
4
Народный ОПК
5
Ту-160М. Стратегический. Сверхзвуковой
6
МиГ. 85 лет в строю
7
Военная приемка в Китае
8
Парашютисты - испытатели. Рекорд 10120
9
Связь в зоне СВО. Продолжение
10
РХБЗ в зоне СВО
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Партнерам Всероссийский вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 