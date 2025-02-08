Су-35С прикрыли штурмовиков и вертолеты в Курской области

Многоцелевые сверхманевренные истребители Су-35С Воздушно-космических сил России выполнили воздушное прикрытие экипажей ВКС в приграничных районах Курской области.

Под прикрытием Су-35С действовали самолетов штурмовой авиации, а также вертолеты армейской авиации, которые наносили удары по бронетехнике и личному составу ВСУ.

Кадрами боевой работы поделилось Минобороны России.

«Также с помощью комплекса авиационного вооружения самолет выполнил обнаружение объектов ПВО противника», - добавили в оборонном ведомстве.

В зоне спецоперации летчики ВКС России выполняют разнообразные задачи. Помимо уничтожения врага, это сопровождение колонн, доставка грузов и десанта.

Ранее сообщалось, что в Курской области вертолет Ми-28НМ нанес ракетный удар по бронетехнике украинских боевиков и личному составу ВСУ. Все вражеские цели были уничтожены.

Материал подготовили Ирина Егорова и Николай Баранов.