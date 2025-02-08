ВСУ могли атаковать центр Макеевки ракетами с фугасной боевой частью

Украинские националисты обстреляли центр Макеевки, предположительно, ракетами с фугасной боевой частью. Об этом телеканалу «Звезда» сообщил советник главы Донецкой Народной Республики Игорь Кимаковский.

По предварительным данным, погиб один человек. Также есть ранены. Им сейчас оказывают медицинскую помощь. Кроме того, был сильно поврежден рядом стоящий жилой многоквартирный дом.

«Серьезно пострадал один подъезд дома. После обстрела возник пожар. Горят припаркованные машины. На месте работают экстренные службы. Сотрудники МЧС уже тушат пожар», - сказал Игорь Кимаковский.

Напомним, обстрел произошел сегодня утром. Боевики атаковали район возле автостанции «Плеханова».