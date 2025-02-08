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ВСУ ударили по центру Макеевки в ДНР, есть пострадавшие

На месте работают пожарные и скорая помощь.
Ирина Егорова 2025-02-08 15:15:40
© Фото: chp_donetska, Telegram © Видео: chp_donetska, Telegram

Украинские боевики нанесли удар по центру Макеевки в ДНР, сообщают местные жители в пабликах. Уточняется, что обстрелян был район автостанции.

По информации СМИ, молодая женщина погибла и женщина с ребенком пострадали. Общее количество пострадавших выясняется. На месте работают пожарные и скорая помощь.

На кадрах видно, что разрушения получила жилая многоэтажка, горят рядом припаркованные автомобили. Выбиты стекла магазинов, повреждены фасады. 

Официальной информации о случившемся пока нет.

#ДНР #ВСУ #удар #пострадавшие #Макеевка #автостанция
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