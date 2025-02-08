ВСУ ударили по центру Макеевки в ДНР, есть пострадавшие

Украинские боевики нанесли удар по центру Макеевки в ДНР, сообщают местные жители в пабликах. Уточняется, что обстрелян был район автостанции.

По информации СМИ, молодая женщина погибла и женщина с ребенком пострадали. Общее количество пострадавших выясняется. На месте работают пожарные и скорая помощь.

На кадрах видно, что разрушения получила жилая многоэтажка, горят рядом припаркованные автомобили. Выбиты стекла магазинов, повреждены фасады.

Официальной информации о случившемся пока нет.