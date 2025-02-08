Главарь киевского режима Владимир Зеленский заявил, что на Украине планируют запустить «выгодные контракты», чтобы заманить молодых людей в возрасте от 18 до 24 лет вы ряды ВСУ. Об этом сообщает новостное агентство Reuters.

Уточняется, что в планируемые «выгодные» контракты войдут льготы и высокая оплата труда, и заключаться они будут сроком на один год.

Кроме того, главарь киевского режима пообещал, что объявит об этих контрактах уже на следующей неделе. Но о прогнозах, сколько, по его мнению, молодых людей вступят в ряды ВСУ, говорить отказался.

Ранее администрация экс-главы Белого дома Джо Байдена настаивала на том, чтобы на Украине начали мобилизовывать вчерашних подростков, которым едва исполнилось 18 лет. Бывшие американские власти советовали Киеву увеличить численность армии до 160 000 человек.