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США одобрили поставку военной помощи Японии на $1 млрд

Япония является одним из крупнейших покупателей вооружений США.
Виктория Бокий 2025-02-08 01:34:24
© Фото: White House via Globallookpress

Президент США Дональд Трамп заявил, что его администрация одобрила продажу военной техники и оборудования Японии общей стоимостью около 1 млрд долларов.

По словам главы Белого дома, Япония – один из крупнейших покупателей американской военной техники и оборудования. Это способствует укреплению двусторонних оборонных связей и, по мнению Трампа, стабильности в Азиатско-Тихоокеанском регионе.

Ранее сообщалось, что администрация Трампа одобрила продажу вооружений и Израилю на сумму более 7 млрд долларов по итогам визита премьер-министра Биньямина Нетаньяху.

В США подчеркнули, что поставка вооружений укрепляет взаимодействие Израиля с вооруженными силами США.

#вооружение #оружие #сша #Япония #Трамп #Азиатско-Тихоокеанский регион
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