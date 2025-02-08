США одобрили поставку военной помощи Японии на $1 млрд

Президент США Дональд Трамп заявил, что его администрация одобрила продажу военной техники и оборудования Японии общей стоимостью около 1 млрд долларов.

По словам главы Белого дома, Япония – один из крупнейших покупателей американской военной техники и оборудования. Это способствует укреплению двусторонних оборонных связей и, по мнению Трампа, стабильности в Азиатско-Тихоокеанском регионе.

Ранее сообщалось, что администрация Трампа одобрила продажу вооружений и Израилю на сумму более 7 млрд долларов по итогам визита премьер-министра Биньямина Нетаньяху.

В США подчеркнули, что поставка вооружений укрепляет взаимодействие Израиля с вооруженными силами США.