Володин разъяснил суть проекта по защите от кредитного мошенничества

Депутаты Госдумы РФ рассмотрят во втором чтении закон о защите россиян от мошенников. Суть его в том, что заемщик, обманом вынужденный взять кредит в банке, будет освобожден от платежей по договору, если при оформлении не был соблюден «период переохлаждения».

Для сумм от 50 до 200 тысяч рублей предусмотрен период в четыре часа, для сумм свыше 200 тысяч - двое суток, уточнил Володин.

«Если кредитором не были проведены установленные проверочные мероприятия, в результате чего возбуждено уголовное дело по факту хищения средств, то от заемщика нельзя будет требовать выплат по кредитному договору», - написал спикер Госдумы РФ Вячеслав Володин в своем Telegram-канале.

При обращении в кредитную или микрофинансовую организацию заемщикам необходимо будет предоставить свой ИНН. Это необходимо для точной идентификации планирующего взять кредит гражданина.

Напомним, в январе в первом чтении был принят законопроект о защите людей от принуждения брать кредиты путем злоупотребления их доверием.

Рассмотрение поправок к документу, учитывая его важность и актуальность, сокращено вдвое - со 180 до 90 дней, добавил спикер Госдумы РФ.