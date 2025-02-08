Россиянка упала со скалы в Анталье, пытаясь сделать фото

Россиянка упала со скалы в турецкой Анталье. Инцидент произошел в центральном районе курортного города Муратпаш, сообщает телеканал Habertürk.

Туристка пыталась сделать красивое фото, но потеряла равновесие и рухнула вниз. В итоге 28-летняя отдыхающая получила травму ноги. Эвакуировать ее в больницу пришлось на специальных носилках.

Подобные инциденты в Турции не редкость. Ранее стало известно о гибели 15-летнего россиянина на горнолыжном курорте Эрджиес.

Подросток упал во время катания и получил серьезные травмы. Несмотря на все усилия медиков спасти его не удалось.