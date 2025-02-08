Россиянка упала со скалы в Анталье, пытаясь сделать фото

Россиянка упала со скалы в турецкой Анталье. Инцидент произошел в центральном районе курортного города Муратпаш, сообщает телеканал Habertürk.
Туристка пыталась сделать красивое фото, но потеряла равновесие и рухнула вниз. В итоге 28-летняя отдыхающая получила травму ноги. Эвакуировать ее в больницу пришлось на специальных носилках.
Подобные инциденты в Турции не редкость. Ранее стало известно о гибели 15-летнего россиянина на горнолыжном курорте Эрджиес.
Подросток упал во время катания и получил серьезные травмы. Несмотря на все усилия медиков спасти его не удалось.
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