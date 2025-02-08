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Россиянка упала со скалы в Анталье, пытаясь сделать фото

Туристка упала со скалы во время фотографирования, ее доставили в больницу.
Ян Брацкий 2025-02-08 11:20:00
© Фото: Martin Siepmann, image BROKER.com, Global Look Press

Россиянка упала со скалы в турецкой Анталье. Инцидент произошел в центральном районе курортного города Муратпаш, сообщает телеканал Habertürk.

Туристка пыталась сделать красивое фото, но потеряла равновесие и рухнула вниз. В итоге 28-летняя отдыхающая получила травму ноги. Эвакуировать ее в больницу пришлось на специальных носилках.

Подобные инциденты в Турции не редкость. Ранее стало известно о гибели 15-летнего россиянина на горнолыжном курорте Эрджиес.

Подросток упал во время катания и получил серьезные травмы. Несмотря на все усилия медиков спасти его не удалось.

#Турция #госпитализация #туристка #Фотосессия #скала #Анталья
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