Пятнадцатилетний россиянин погиб на горнолыжном курорте в Турции

Пятнадцатилетний подросток из России погиб в Турции на горнолыжном курорте. Об это сообщили Haberturk.

«Российский турист, упавший и получивший травму во время катания на лыжах на горнолыжном курорте Эрджиес, скончался, несмотря на все предпринятые меры в больнице, куда его доставили», — следует из материала.

Телеканал утверждает, что он получил травмы во время катания. Его доставили в больницу на карете скорой помощи, но несмотря на все вмешательства, врачам не удалось его спасти.

Из материала следует, что подросток во время спуска потерял равновесие и упал. Катался он в районе трассы Девели Капы.