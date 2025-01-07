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Пятнадцатилетний россиянин погиб на горнолыжном курорте в Турции

В материале утверждается, что он получил травмы во время катания.
Карина Тазетдинова 2025-01-07 19:15:05
© Фото: Xiao Yijiu, XinHua, Global Look Press

Пятнадцатилетний подросток из России погиб в Турции на горнолыжном курорте. Об это сообщили Haberturk.

«Российский турист, упавший и получивший травму во время катания на лыжах на горнолыжном курорте Эрджиес, скончался, несмотря на все предпринятые меры в больнице, куда его доставили», — следует из материала.

Телеканал утверждает, что он получил травмы во время катания. Его доставили в больницу на карете скорой помощи, но несмотря на все вмешательства, врачам не удалось его спасти.

Из материала следует, что подросток во время спуска потерял равновесие и упал. Катался он в районе трассы Девели Капы.

#Лыжи #Турция #туризм #трасса #горнолыжный курорт #подросток #спуск #турист
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