Снегопад обрушился на север Москвы

Снежная волна накрывает столицу. Отмечается, что снегопад уже заметает московский аэропорт Шереметьево.

Однако непогода не помешала работе аэропорта. Самолеты отправляются и совершают посадку согласно расписанию.

Ранее в разговоре со «Звездой» синоптик Александр Шувалов предупредил, что в столицу зимняя погода вместе со снегом и морозами вернется в начале февраля.

По прогнозам, к 5 февраля высота снежного покрова вновь вернется к пяти сантиметрам, а возможно и к 10 сантиметрам.