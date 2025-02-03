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Снегопад обрушился на север Москвы

Столичный аэропорт Шереметьево уже замело снегом.
Виктория Бокий 2025-02-03 23:46:21
© Фото: novosti_efir, Telegram © Видео: novosti_efir, Telegram

Снежная волна накрывает столицу. Отмечается, что снегопад уже заметает московский аэропорт Шереметьево.

Однако непогода не помешала работе аэропорта. Самолеты отправляются и совершают посадку согласно расписанию.

Ранее в разговоре со «Звездой» синоптик Александр Шувалов предупредил, что в столицу зимняя погода вместе со снегом и морозами вернется в начале февраля.

По прогнозам, к 5 февраля высота снежного покрова вновь вернется к пяти сантиметрам, а возможно и к 10 сантиметрам.

#Москва #Погода #Шереметьево #снег #снегопад
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