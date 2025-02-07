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Задержанная в Севастополе агент СБУ получила $1000 в качестве аванса

Ранее в ЦОС ФСБ сообщили о задержании четырех женщин-агентов СБУ, которые готовили теракты против высокопоставленных офицеров МО РФ в Севастополе, Воронеже и Ростове-на-Дону.
Елизавета Кондрикова 2025-02-07 08:30:29
© Фото: ЦОС ФСБ России © Видео: ЦОС ФСБ России

Задержанная женщина-агент СБУ призналась, что должна была заложить взрывное устройство в кабинете российского военнослужащего в Севастополе, следует из видеозаписи допроса, опубликованной ЦОС ФСБ России.

Ее завербовали в посольстве Украины в Чехии и перечислили тысячу долларов в качестве аванса, сообщила обвиняемая. Подготовку диверсантка начала заранее - она прошла полиграф, обучалась минно-взрывному делу, конспирации, стрельбе и наблюдению.

«Должна была наблюдать, передавать информацию. Я должна заложить взрывное устройство в его кабинете, установить таймер на 12 часов. За это время я должна была доехать в Сочи, потом в Турцию и на Украину, где Борис (сотрудник СБУ. - Прим. ред.) обещал мне хорошую жизнь», - рассказала задержанная.

По данным ЦОС ФСБ, ее задержали в Севастополе. Вместе с ней были арестованы еще три женщины-агента, которые также готовили теракты в Воронеже и Ростове-на-Дону. Подозреваемые дали признательные показания, им грозит до 30 лет тюрьмы.

#в стране и мире #воронеж #Севастополь #Ростов-на-Дону #СБУ #теракты #ЦОС ФСБ России #агенты СБУ
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