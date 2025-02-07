Орбан: Венгрия была паршивой овцой Запада

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан в интервью швейцарской газете Neue Zürcher Zeitung заявил, что его страна постоянно испытывает давление со стороны США и Евросоюза. Об этом пишет RT.

«Когда страна с населением в десять миллионов человек чувствует колоссальное давление со стороны, она не может жить. Мы были паршивой овцой Запада», - сказал Орбан.

По его словам, демократы ненавидели Будапешт из-за противоположных позиций по таким проблемам как миграция, вопросы гендера и ситуация вокруг Украины.

Премьер отметил, что с приходом к власти Дональда Трампа в США ситуация стремительно изменилась. Он выразил надежду на расширение экономических и политических связей между Венгрией и США.

Орбан подчеркнул слабость Европы и ее неспособность самостоятельно решить украинский кризис.

«Мы, европейцы, должны быть скромнее. ЕС постоянно говорит о том, что он глобальный игрок. Но союз даже не может контролировать обстановку в своем собственном регионе», - заявил он.

Премьер-министр напомнил, что Россия не представляет угрозы для Венгрии, и с ней всегда можно найти общий язык. В то же время от Евросоюзом достичь взаимопонимания крайне сложно.

Ранее Орбан заявлял о планах Венгрии заключить с США сделку для сохранения экономических отношений между странами и предупредил, что ЕС ждут трудные времена.