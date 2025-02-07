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Генпрокурор США распустила группу по охоте на активы бизнеса из РФ

Сотрудники будут переведены в подразделения, занимающиеся борьбой с наркокартелями и международной преступностью.
Владимир Рубанов 2025-02-07 02:50:58
© Фото: Consolidated News Photos Keystone Press Agency, Global Look Press

Назначенная президентом Дональдом Трампом министром юстиции США генеральный прокурор Пэм Бонди приняла решение о роспуске нескольких межведомственных групп, включая целевую группу KleptoCapture. Об этом сообщается в меморандуме, подписанном генпрокурором.

«Целевая группа KleptoCapture, министерская группа по борьбе с клептократией и программа по возвращению активов клептократии должны быть ликвидированы», - указано в документе.

Сотрудники этих групп будут переведены в подразделения, занимающиеся борьбой с наркокартелями и международной преступностью.

Кроме того, Бонди подписала указы о роспуске целевой группы по борьбе с иностранным влиянием на выборы в США и межведомственной группы по корпоративному сектору. Все эти документы были подписаны в первый день ее работы на новом посту.

Группа KleptoCapture была создана весной 2022 года для обеспечения соблюдения санкций и экспортных ограничений против России, а также для борьбы с «коррумпированными российскими олигархами».

По данным на февраль 2024 года, группа ограничила доступ, изъяла или добилась судебных решений о конфискации активов на сумму около 700 миллионов долларов. Также было предъявлено более 70 обвинений в нарушении санкций и экспортного контроля против России.

Ранее сообщалось, что Минюст США потребовал от ФБР данные тысяч сотрудников, которые расследовали беспорядки в Капитолии США 6 января 2021 года. 

#сша #санкции #Минюст США #генеральный прокурор #российские активы #Пэм Бонди #KleptoCapture
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