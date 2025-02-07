Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала предложение Евросоюза и Совета Европы создать «спецтрибунал по агрессии против Украины». Захарова заявила, что такими полномочиями обладает Совет Безопасности ООН согласно статье 39 Устава ООН.

«Бюрократов в Брюсселе и Страсбурге такой компетенцией никто не наделял», - указала дипломат.

По ее словам, глава евродипломатии Кая Каллас ставит себя выше Совета Безопасности и вообще вызывает сомнения ее юридическая оценка действий России и ее руководства.

Захарова назвала ложью утверждения Каллас том, что предложение европейских чиновников пользуется широкой международной поддержкой. Она напомнила, что первоначально Киев пытался провести идею о трибунале через ООН, но в организации «псевдоправовые заходы» не восприняли.

«Тогда на помощь режиму пришел Совет Европы, для которого антироссийские затеи стали основным смыслом продолжения его существования», - добавила Захарова.

В российском внешнеполитическом ведомстве отметили, что Запад использует подобные методы чтобы сломить международное право.

«Ставим их в один ряд с незаконными односторонними санкциями и попытками своровать чужие суверенные активы», - сообщается на сайте МИД РФ.

Европейская комиссия давно грезит о создании международного антироссийского трибунала по событиям на Украине под эгидой Организации Объединенных Наций. Цель этой структуры - расследование преступлений, совершенных на Украине. Впоследствии в Кремле заявили, что попытки создания в Европе такого трибунала не будут легитимными. В ООН идею создания спецтрибунала против РФ назвали PR-ходом. Ведь, чтобы решения трибунала вступили в силу, нужно получить мандат от Совета Безопасности, в котором у России есть право вето.