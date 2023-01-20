В ООН создание «трибунала» против России назвали PR-ходом

Чтобы решения трибунала обладали силой, необходимо получить мандат от Совета Безопасности, в котором у России есть право вето.

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Предложение создать антироссийский трибунал по событиям на Украине, которое продвигают Киевские власти и страны Запада, есть не что иное, как PR-ход. Единственной структурой, способной создать трибунал с решениями принудительного характера, является Совет Безопасности ООН, в котором у России есть право вето, рассказал РИА Новости дипломат в одной из делегаций в ООН.

В четверг в Европарламенте собрали большинство голосов за принятие резолюции о создании «спецтрибунала по Украине», а также использованию российских активов «для репараций Киеву».

По словам официального представителя генсека ООН Фархана Хака, при создании трибунала, чтобы его постановления имели силу, необходимо получить мандат от структуры, в которую входят страны-члены. Это может быть Генассамблея, Совет Безопасности и Совет по правам человека.

При этом, по словам дипломата одной из стран ООН, в истории подобные трибуналы создавал только Совет Безопасности, потому что только он может принимать обязательные (принудительные) решения для стран.

В таком случае, поскольку Россия входит в Свет Безопасности, то она воспользуется своим правом вето. Если Генассамблея и создаст трибунал, то его решения будут носить только рекомендательный характер. Речь касается также выдачи ордеров на арест.

«Естественно, это не будет судебный орган, но для целей пропаганды в контексте создания видимости осуждения действий России "всем международным сообществом" подойдет», - добавил собеседник агентства.

Подобные трибуналы может организовать «кто угодно» даже региональные организации, например, Совет Европы. Но в таком случае итак к необязательным решениям прибавится еще меньший локальный авторитет.

Вопрос авторитета также касается и резолюции ГА ООН в случае, если ее примут только страны Запада, а остальные воздержатся. Она почти не будет обладать авторитетом.

Ранее стало известно, что в Совете Безопасности ООН по инициативе России состоится неформальное заседание, главной темой которого станет ведение Киевом войны против населения Донбасса с 2014 года. Мероприятие начнется в пятницу в 10:00 (18:00 по мск).