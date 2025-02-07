Предмет роскоши: чем заплатит Европа на фоне резкого повышения цен на газ

На фоне рекордно высоких цен на газ запасы газа в подземных хранилищах Европы опустели уже почти на половину, сообщают западные СМИ. Власти Италии как-будто не хотят замечать последствий отказа от российского топлива, чего нельзя сказать о населении. Газ стал для обычного потребителя настоящей роскошью. Поддерживать тепло в итальянских квартирах все тяжелее, когда в Милане в феврале на улице не более 5 градусов ночью.

Жители отмечают, что плата за коммунальные услуги взлетела в арифметической прогрессии, с тех пор, как руководство Италии приняло решение снижать поставки российского газа.

Объемы сократились, но спрос остался таким же высоким. Здесь сошлись сразу все факторы - и отсутствие системы регазификации, и протесты «зеленых» на фоне попыток увеличить добычу собственных, хоть и малых, ресурсов в Адриатике, и высокие тарифы на импорт из соседних стран.

В числе пострадавших - и итальянские предприниматели. Небольшое текстильное предприятие в Милане рискует потерять место на рынке - с увеличением цен на электроэнергию повысились и расходы, а за ними и цены на конечный продукт. Соответственно в конкуренции с европейскими партнерами начали сильно уступать.

«Наше производство зависит от энергетического ресурса. Удерживать цены на продукт становится затруднительно. В других частях Европы цены ниже, хотя это коснулось всех в Европе. Но у нас уже сильно выросли цены и мы стали платить больше налогов», - объяснил представитель текстильной компании Мауро.

В других частях Европы запасы истощаются быстрее, чем в предыдущие две зимы, которые были теплее среднего. И учитывая некорректную госполитику в сфере энергетики цены на газ, вероятно, останутся высокими.

В начале февраля стоимость газа на немецкой бирже выросла до 600 долларов за тысячу кубометров - почти плюс 100 долларов по сравнению с 2023 годом, что считается довольно резким взлетом. Немецкому министру энергетики депутаты подают жалобы.

«Господин министр, потребители газа платят в среднем 11 центов за один киловатт в час. Это в два раза больше, чем в 2020 году. Чтобы стабилизировать экономику, нам необходимо повысить цены на электроэнергию для промышленности и временно снизить НДС на газ и электричество», - заявила депутат Бундестага Кристиан Горке.

В это время запасы в подземных хранилищах Евросоюза опустели уже наполовину по причине отмены Киевом транзита российского газа через Украину

«По данным на 4 февраля там еще где-то 51% запасов хранилища, этого хватит, грубо говоря, на 75 дней. До конца отопительного сезона, у Франции газа - на 40 дней, у той же Италии или Австрии - на несколько месяцев до 100-120 дней», - прокомментировал заместитель генерального директора по газовым проблемам фонда национальной энергетической безопасности Алексей Гривач.

Перед европейскими политиками встал еще один неразрешенный вопрос - США навязывают Европе ультиматум: либо страны наращивают закупки нефти и газа у США, либо США введут торговые пошлины. Данный фактор усиливает ситуацию с энергетическим кризисом в странах ЕС.